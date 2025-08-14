На имущество актера Смольянинова наложили арест

Имущество актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) арестовано из-за долгов, передает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

В ведомстве рассказали, что сделали запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы определить имущественное положение актера.

«В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — заявили в ФСПП.

Три дня назад стало известно, что судебные приставы забрали Mazda CX-5 Смольянинова за штрафы и просрочку по ипотеке. В феврале ему заблокировали банковские счета в России.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ. 13 января 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иностранных агентов, а в мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов. Актер покинул Россию в 2022-м.

Ранее Смольянинова оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа.