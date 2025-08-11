Актер Артур Смольянинов лишился автомобиля из-за долгов

Судебные приставы забрали машину актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за штрафы и просрочку по ипотеке, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Речь идёт о Mazda CX-5, которая сейчас находится на штрафстоянке. Также с Артура Смольянинова хотят взыскать долги на сумму 275 тыс. рублей, из них около 200 тыс. — автомобильные штрафы», - сообщает канал.

Актер покинул Россию в 2022 году.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

Ранее певцу Филиппу Киркорову выписали 500 штрафов за нарушения ПДД.