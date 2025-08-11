На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актер Артур Смольянинов лишился автомобиля из-за долгов

Судебные приставы забрали машину актера Артура Смольянинова за долги
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Судебные приставы забрали машину актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за штрафы и просрочку по ипотеке, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Речь идёт о Mazda CX-5, которая сейчас находится на штрафстоянке. Также с Артура Смольянинова хотят взыскать долги на сумму 275 тыс. рублей, из них около 200 тыс. — автомобильные штрафы», - сообщает канал.

Актер покинул Россию в 2022 году.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

Ранее певцу Филиппу Киркорову выписали 500 штрафов за нарушения ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами