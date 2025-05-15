Актера Смольянинова вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа

Мировой суд в Москве вновь назначил административное наказание актеру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за то, что он вовремя не оплатил очередной штраф. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Точная сумма нового штрафа не раскрывается. По данным судебной картотеки, речь идет о статье 20.25 КоАП РФ — «Неуплата административного штрафа в срок».

В прошлом году Смольянинова уже штрафовали на 16 тыс. рублей за подобные нарушения — он и тогда не вовремя оплачивал штрафы, назначенные Московской административной дорожной инспекцией и парковочной службой столицы.

Напомним, что Смольянинов заочно арестован в России по уголовному делу. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и разжигании вражды. Актер находится в международном розыске.

В январе 2023 года Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иностранных агентов. А в мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов.

В конце января 2025-го сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов. Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Смольянинов едва не подрался с россиянином в Берлине.