Артуру Смольянинову заблокировали счета в России

Актеру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали банковские счета в России. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, причиной стало то, что артист не предоставил налоговую декларацию.

Mash также утверждает, что на Смольянинова открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей. По версии канала, с артиста пытаются взыскать деньги по штрафу из-за дела о дискредитации ВС РФ на сумму 30 тыс. рублей, 101 тыс. рублей за просрочки по кредитам и штрафам за нарушение ПДД.

После начала специальной военной операции (СВО) Артур Смольянинов уехал из России. По данным СМИ, он проживает в Латвии.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов. Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Катя Леля заявила, что узнала из сна об окончании СВО в 2025 году.