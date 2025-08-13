На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зои Кравиц разгромила ванную Тейлор Свифт из-за змеи

Актриса Кравиц разрушила ванную певицы Свифт из-за змеи
true
true
true
close
Warner Bros. Pictures

Американская актриса Зои Кравиц в телепередаче комика Сета Майерса рассказала о недавнем инциденте со змеей. Артистку цитирует People.

По словам Кравиц, во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе в начале 2025 года она и ее мать Лиза Боне временно остановились в доме поп-звезды Тейлор Свифт. Боне взяла с собой свою домашнюю змею, но в гостях та сбежала.

Боне призналась дочери, что ненадолго отпустила змею, и рептилия заползла в небольшое отверстие за шкафчиком. Кравиц и Боне сперва попытались поймать животное сами, но безуспешно. В конце концов, они позвали сторожа, который попытался вытащить змею из отверстия ломом.

«Мы выдрали плитку, поцарапали стены. Мы полностью разгромили ванную комнату Тейлор», — рассказывает Кравиц.

Свифт узнала о том, что ванная разрушена, еще до звонка подруги с извинениями. Актриса предложила покрыть расходы на ремонт ванной комнаты певицы и пошутила, что новый альбом Свифт, скорее всего, будет называться «Orpheus» в честь змеи ее матери.

Накануне в США выкинули кроликов на улицу после фотосессии с русской аферисткой Анной Делви. Уже после съемки она узнала, что организатор фотосессии выбросил животных.

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов тратит миллион в месяц на еду для птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами