Зои Кравиц разгромила ванную Тейлор Свифт из-за змеи

Американская актриса Зои Кравиц в телепередаче комика Сета Майерса рассказала о недавнем инциденте со змеей. Артистку цитирует People.

По словам Кравиц, во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе в начале 2025 года она и ее мать Лиза Боне временно остановились в доме поп-звезды Тейлор Свифт. Боне взяла с собой свою домашнюю змею, но в гостях та сбежала.

Боне призналась дочери, что ненадолго отпустила змею, и рептилия заползла в небольшое отверстие за шкафчиком. Кравиц и Боне сперва попытались поймать животное сами, но безуспешно. В конце концов, они позвали сторожа, который попытался вытащить змею из отверстия ломом.

«Мы выдрали плитку, поцарапали стены. Мы полностью разгромили ванную комнату Тейлор», — рассказывает Кравиц.

Свифт узнала о том, что ванная разрушена, еще до звонка подруги с извинениями. Актриса предложила покрыть расходы на ремонт ванной комнаты певицы и пошутила, что новый альбом Свифт, скорее всего, будет называться «Orpheus» в честь змеи ее матери.

