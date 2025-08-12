В США выкинули кроликов на улицу после фотосессии с русской аферисткой

Русская аферистка из США Анна Сорокина (Делви) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на обвинения из-за выброшенных на улицу кроликов.

Делви участвовала в фотосессии с кроликами в августе. Позже разразился скандал, так как животных нашли выброшенными на улицах Нью-Йорка. Сорокина отметила, что не знала об этом. Девушка заявила, что ее обманул Кристиан Бетти — участник команды, отвечающий за кроликов на съемке.

По словам Сорокиной, Бетти уверял, что возьмет животных на пару часов из доверенных и легальных источников, а потом вернет обратно. Как оказалось, мужчина приобрел зайцев в соцсетях, а после фотосессии выпустил их в Парк Проспект. Девушка отметила, что Кристиан некоторое время врал ей в личных сообщениях о том, куда делись животные.

«Идея, что кто-то подверг опасности благополучие беззащитных животных для личной социальной выгоды, меня сильно тревожит», — заявила Сорокина.

Делви пожертвовала $1 миллион рублей на спасение кроликов.

Сорокина заявила, что больше никогда не будет работать с животными без знания, откуда они взялись. Она напомнила, что не ест мясо, поэтому никогда бы не позволила случится этому инциденту, если была осведомлена.

