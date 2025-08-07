«Заболел петух»: Юрий Антонов тратит миллион в месяц на животных

Продюсер Ильичев рассказал, что певец Антонов держит фазанов и павлинов

Продюсер Владимир Ильичев рассказал о домашнем зоопарке своего друга — народного артиста России Юрия Антонова. Ильичева цитирует «СтарХит».

По словам Ильичева, в загородном особняке в поселке Грибово у Антонова живут многочисленные питомцы.

«Петух у него недавно заболел. Юрий Михайлович весь изнервничался, птицу отвезли в одну клинику, вторую, третью. Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось…» — делится продюсер.

Друг артиста уточнил, что на участке живет много пернатых — куры, гуси, утки, фазаны, павлины, также прилетают поесть голуби. Миллион рублей в месяц, уточнил Ильичев, 80-летний артист тратит только на корм для животных.

Накануне продюсер Сергей Дворцов назвал размер гонорара народного артиста России Юрия Антонова.

«Он соглашается выступать на мероприятиях, корпоративах очень редко, но за такой немаленький гонорар — плюс-минус 3−4 млн рублей. Человеку все-таки уже девятый десяток лет пошел», — сказал он.

