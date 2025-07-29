В Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн

Полиция Шанхая пресекла сбыт партии поддельных игрушек лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн). Об этом сообщает местное издание Yicai.

Полиция изъяла партию из 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек.

Отмечается, что производители подделок не получали согласие компании Pop Mart, официально реализующей продукцию.

До этого американский обозреватель Марк Магнир в статье для издания South China Morning Post заявил, что игрушка лабубу от китайской компании Pop Mart стала проводником мягкой силы Китая на Западе.

По словам автора статьи, власти Китая долгое время тратили значительные суммы в попытках повлиять на США и Европу с помощью мягкой силы. Он отметил, что подобные идеи носили чрезмерно формальный и жесткий характер и приводили к неудачам.

В июле сообщалось, что выпускающая популярные куклы лабубу фирма Pop Mart перегнала в своей стоимости российскую транснациональную энергетическую компанию «Газпром».

Ранее Матвиенко высказалась о популярности лабубу.