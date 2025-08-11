На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мальчик в истерике разбил имущество на $56 тысяч, не получив лабубу

SCMP: в Китае ребенок остался без лабубу и разбил имущество на $56 тысяч
true
true
true
close
RedNote

В Китае маленький мальчик, которому отказали в игрушке лабубу, устроил истерику и повредил имущество на сумму около $56 тысяч, пишет South China Morning Post.

Как рассказал в соцсетях пострадавший мужчина, к нему в гости пришли родственники с ребенком. Мальчик заметил куклу лабубу, украшенную дорогими аксессуарами, и потребовал отдать ее ему. Получив отказ, он в ярости бросил пульт дистанционного управления в потолок, разбив зеркальные стеклянные панели, а затем повредил итальянскую хрустальную люстру. При этом ребенок, по словам хозяина квартиры, не проявил раскаяния.

Родители мальчика заявили, что слишком бедны, чтобы оплатить весь ущерб, и предложили компенсацию в размере $2800, пообещав выплатить ее в два этапа. Они также просили не выносить историю в публичное пространство, опасаясь за «эмоциональное состояние» сына.

Ранее в Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн.

