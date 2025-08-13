На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прилучный и Чинарев стали мажорами в Дубае

Вышел тизер-трейлер «Мажора в Дубае»
true
true
true

Актеры Павел Прилучный и Павел Чинарев отправились в Дубай в тизерном трейлере полнометражного фильма Егора Чичканова «Мажор в Дубае». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Кинопоиска.

Авторы обещают зрителям русский шик среди дубайской роскоши, элитные суперкары и погони в дюнах, драки и перестрелки в люксовых интерьерах.

По сюжету лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу, но просить о деньгах считает недостойным. Отправившись в Дубай, он решает заняться криптовалютой и впутывается в криминальную авантюру.

Скрывающегося в самом бедном районе Дубая Соловьева находит Соколовский, на пути у которого тут же встают местные бизнесмены и бандиты.

«Главная задача, которую мы ставили перед собой — сделать эффектное, веселое и динамичное кино, настоящий международный блокбастер, где есть место и приключениям, и дракам, и перестрелкам, и погоням, и любви, и дружбе и, главное, — юмору. Это очень активное кино: события происходят безостановочно, много аттракционов, приключений и поворотов, так что заскучать точно не придется!» — обещает режиссер.

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в Объединенных Арабских Эмиратах при поддержке местной кинокомиссии Dubai Film and TV Commission. Это третий полнометражный фильм франшизы и прямое продолжение сериала «Мажор», пятый сезон которого сейчас находится в производстве.

Кинотеатральная премьера «Мажора в Дубае» состоится 30 октября 2025 года.

Накануне сообщалось, что телепремьера комедийного сериала «Хутор» состоится в августе на ТНТ. Режиссером-постановщиком проекта выступил Илья Силаев («Сестры»).

Недавно был анонсирован первый в России документальный сериал о феномене народных сказок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами