Прилучный и Чинарев стали мажорами в Дубае

Актеры Павел Прилучный и Павел Чинарев отправились в Дубай в тизерном трейлере полнометражного фильма Егора Чичканова «Мажор в Дубае». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Кинопоиска.

Авторы обещают зрителям русский шик среди дубайской роскоши, элитные суперкары и погони в дюнах, драки и перестрелки в люксовых интерьерах.

По сюжету лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу, но просить о деньгах считает недостойным. Отправившись в Дубай, он решает заняться криптовалютой и впутывается в криминальную авантюру.

Скрывающегося в самом бедном районе Дубая Соловьева находит Соколовский, на пути у которого тут же встают местные бизнесмены и бандиты.

«Главная задача, которую мы ставили перед собой — сделать эффектное, веселое и динамичное кино, настоящий международный блокбастер, где есть место и приключениям, и дракам, и перестрелкам, и погоням, и любви, и дружбе и, главное, — юмору. Это очень активное кино: события происходят безостановочно, много аттракционов, приключений и поворотов, так что заскучать точно не придется!» — обещает режиссер.

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в Объединенных Арабских Эмиратах при поддержке местной кинокомиссии Dubai Film and TV Commission. Это третий полнометражный фильм франшизы и прямое продолжение сериала «Мажор», пятый сезон которого сейчас находится в производстве.

Кинотеатральная премьера «Мажора в Дубае» состоится 30 октября 2025 года.

