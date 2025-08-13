В России представят первый документальный сериал о феномене народных сказок

Okko завершил съемки проекта «Русские народные. Вся правда о сказках»

Okko завершил съемки 5-серийного документального проекта «Русские народные. Вся правда о сказках», в которых раскроют тайны и загадки русских сказок, сообщает пресс-служба Okko.

В сериале герой Леха Попов (Николай Наумов) вместе с исследователями русского фольклора узнает, откуда появились сюжеты сказок и почему в лесных сказочных зверушках так много человеческого.

Проект сняла компания Pro100 Media, а режиссером-постановщиком выступил Эльдар Мусин.

Исследователей русского фольклора озвучили известные дикторы Петр Гланц и Сергей Чихачев, а главную роль сыграл Николай Наумов.

В Okko отметили, что премьера документального исследования «Русские народные. Вся правда о сказках» приурочена к выходу второго сезона сказочного комедийного детективного сериала «Волшебный участок».