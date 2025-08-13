Гоша Куценко отправится на хутор исправлять инвестора

Телепремьера комедийного сериала «Хутор» состоится в августе на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Режиссером-постановщиком проекта выступил Илья Силаев («Сестры»). Главную роль в комедии о перевоспитании исполнил Сергей Романович («Чернобыль: Зона отчуждения», «Экипаж»). Он сыграл Артема — блогера и псевдоинвестора, сбегающего от долгов и проблем и оказывающегося на Хуторе под началом у авторитарного лидера Бати в исполнении Гоши Куценко («Чужие деньги», «Ночной дозор»). В авантюристе Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад.

По словам Романовича, его герой не злодей — он просто запутался.

«Мне кажется, своим внутренним конфликтом между добром и злом он очень сильно напоминает каждого из нас, ведь во всех людях есть и хорошие, и плохие качества. Иногда человек поступает плохо не потому, что он плохой, а просто потому, что по-другому его не научили. Что окажется сильнее — жажда наживы и личной выгоды или человеческие отношения?» — размышляет артист.

Первую серию «Хутора» покажут 25 августа в 20:00 на ТНТ.

