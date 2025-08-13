На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гоша Куценко отправится на хутор исправлять инвестора

Премьеру сериала «Хутор» с актерами Романовичем и Куценко покажут на ТВ
true
true
true
close
START

Телепремьера комедийного сериала «Хутор» состоится в августе на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Режиссером-постановщиком проекта выступил Илья Силаев («Сестры»). Главную роль в комедии о перевоспитании исполнил Сергей Романович («Чернобыль: Зона отчуждения», «Экипаж»). Он сыграл Артема — блогера и псевдоинвестора, сбегающего от долгов и проблем и оказывающегося на Хуторе под началом у авторитарного лидера Бати в исполнении Гоши Куценко («Чужие деньги», «Ночной дозор»). В авантюристе Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад. 

По словам Романовича, его герой не злодей — он просто запутался.

«Мне кажется, своим внутренним конфликтом между добром и злом он очень сильно напоминает каждого из нас, ведь во всех людях есть и хорошие, и плохие качества. Иногда человек поступает плохо не потому, что он плохой, а просто потому, что по-другому его не научили. Что окажется сильнее — жажда наживы и личной выгоды или человеческие отношения?» — размышляет артист.

Первую серию «Хутора» покажут 25 августа в 20:00 на ТНТ.

Ранее сообщалось, что в России представят первый документальный сериал о феномене народных сказок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами