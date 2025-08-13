На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леня Голубков рассказал о встрече с Дональдом Трампом

Актер Пермяков рассказал, что встретил Трампа в Москве во время ужина
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Владимир Пермяков рассказал о встрече с Дональдом Трампом в декабре 1996 года. Его цитирует aif.ru.

Как уточняет сайт, сыгравший «лицо» финансовой пирамиды МММ Леню Голубкова артист попал на ужин с Трампом, прибывшим тогда в Москву вместе с представителями одной из табачных компаний. Он планировал построить в российской столице гостиницу, общая сумма инвестиций в проект могла составить $300 млн.

Сам Владимир Пермяков не помнит обстоятельства и повода мероприятия, однако сохранилось фото, на котором Трамп держит в руке бокал и тянется к закуске, а на заднем плане идет Пермяков с бутылкой в руке.

Артист предположил, что на вечере Трамп вел себя скромно.

«Для меня он виделся обычным посетителем, таким вот иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал», — сказал актер.

Накануне певица Любовь Успенская в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске 15 августа.

«Я надеюсь, что саммит пройдет благополучно и будет какой-то результат», — сказала она.

Ранее Губерниев выразил надежду, что российских спортсменов вернут в большой спорт после встречи Путина и Трампа.

