«Дай Бог, чтобы не было террористических провокаций»: Успенская — о встрече Путина и Трампа

Певица Успенская выразила надежду, что встреча Путина и Трампа принесет результат
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске 15 августа.

«Я надеюсь, что саммит пройдет благополучно и будет какой-то результат. Надеюсь, что Трамп все-таки договорится с Путиным — и начнется движуха в нашу пользу. Тем более учитывая, что у нас хорошие успехи на фронте. Дай Бог, чтобы они [украинцы] не устроили террористическую провокацию, чтобы не помешали провести этот саммит. Жду, молюсь, надеюсь, что все пройдет в пользу России. Надеюсь, что это будет так, хочу верить. И слава Богу, что эта встреча произойдет на нейтральной территории, не в Европе — это [было бы] бессмысленно и нелепо. Аляска — бывшая территория России, место, где может без помех пройти саммит, который принесет успех», — заявила Успенская.

