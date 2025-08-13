Ольга Орлова рассказала об изменах

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей изменяли.

Орлова не стала делиться подробностями, кто и когда так поступил. Она также ответила на вопрос поклонников, был ли у нее секс втроем. Артистка ответила, что не было. По словам телеведущей, этим интересуется большинство ее фанатов.

«Самый популярный вопрос», — отметила знаменитость.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. На момент беременности звезде было 45 лет. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной.

В 2025-м Орлова впервые за 7 лет выпустила новую песню «О неприличном». Релиз состоялся 2 марта — в Прощеное воскресенье. Артистка пошутила, что люди ее «простят», если им не понравится композиция.

