Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ольгу Орлову и ее сына сравнили с любовниками

Певица Орлова заявила, что у назвавших ее с сыном любовниками извращенное сознание
close
Telegram-канал «OlgaOrlova1311»

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Telegram-канале, что недоумевала от сравнений ее и сына Артема с любовниками.

Орлова опубликовала ролик со дня рождения Ксении Бородиной в Куршевеле. В видео певица обнимается с сыном, а Артем целует ее в щеку. В комментариях пользователи раскритиковали проявление любви взрослого сына в общественном месте. Некоторые посчитали это странным и неприличным.

«Я думала, он сейчас ей язык в ухо засунет!» — написала комментаторка.

«Кажется, они хорошо поддали. Сын перепутал маму с подругой», — заявил пользователь.

Орлова заявила, что у таких людей извращенное сознание. Она спросила у поклонников, считают ли они нормальным, когда сын обнимается со своей матерью в общественном месте.

Артистка раскритиковала один из аспектов советского воспитания. По мнению Орловой, родители из СССР были достаточно скупы на проявление любви к своим детям.

«В нашем детстве было не принято так открыто проявлять чувства. Я же своих детей обнимаю и целую, Аня вообще заласкана с головы до ног! Считаю, что если ребенок в детстве был лишён любви, из него вырастет вот такой озлобленный персонаж, который позволит себе писать гадости под постами у других людей», — заявила певица.

Ранее Ольга Орлова заявила о «полном провале» в Куршевеле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами