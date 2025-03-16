Ольгу Орлову и ее сына сравнили с любовниками

Певица Орлова заявила, что у назвавших ее с сыном любовниками извращенное сознание

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Telegram-канале, что недоумевала от сравнений ее и сына Артема с любовниками.

Орлова опубликовала ролик со дня рождения Ксении Бородиной в Куршевеле. В видео певица обнимается с сыном, а Артем целует ее в щеку. В комментариях пользователи раскритиковали проявление любви взрослого сына в общественном месте. Некоторые посчитали это странным и неприличным.

«Я думала, он сейчас ей язык в ухо засунет!» — написала комментаторка.

«Кажется, они хорошо поддали. Сын перепутал маму с подругой», — заявил пользователь.

Орлова заявила, что у таких людей извращенное сознание. Она спросила у поклонников, считают ли они нормальным, когда сын обнимается со своей матерью в общественном месте.

Артистка раскритиковала один из аспектов советского воспитания. По мнению Орловой, родители из СССР были достаточно скупы на проявление любви к своим детям.

«В нашем детстве было не принято так открыто проявлять чувства. Я же своих детей обнимаю и целую, Аня вообще заласкана с головы до ног! Считаю, что если ребенок в детстве был лишён любви, из него вырастет вот такой озлобленный персонаж, который позволит себе писать гадости под постами у других людей», — заявила певица.

Ранее Ольга Орлова заявила о «полном провале» в Куршевеле.