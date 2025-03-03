Бывшая солистка «Блестящих» выпустила песню впервые за 7 лет

Певица Ольга Орлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о выходе ее нового трека «О неприличном».

Песня вышла 2 марта в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников.

«А поскольку выход трека совпал с Прощеным воскресеньем, это вселяет в меня надежду, что если кому-то не понравится, меня простят», — пошутила артистка.

Орлова призналась, что не ожидала такой поддержки от поклонников. Она поблагодарила фанатов. До новой песни Орлова выпускала последний раз треки в 2018 году – «Танцевать» и «Сумасшедшая».

«Вы знаете, когда очень долго ничего не делаешь творческого, то уже в себя и не веришь, собственно. Но я поняла, что, когда в себя не веришь, но в тебя верят другие, все равно результат хороший», — рассказала певица.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

В ноябре 2024 года Орлова рассказала, что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие». Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

Ранее Ольга Орлова похвасталась бижутерией за 116 тыс. рублей.