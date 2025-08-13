Суд взыскал с рэпера Басты долг по оплате коммунальных платежей

Суд вынес решение о выплате рэпером Бастой долга по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с рэпера Басты (Василия Вакуленко) и его жены Елены Пинской. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде агентству рассказали, что вынесен судебный приказ о взыскании с супругов платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Взыскателем по иску выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма долга не сообщается.

5 августа стало известно, что в суде района Раменки города Москвы поступил приказ о взыскании с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) задолженности по коммунальным платежам.

3 августа сообщалось, что московский «Жилищник района Арбат» пытается через суд взыскать задолженность по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-супруги Светланы.

Ранее на юмористов Петросяна и Степаненко подали в суд.