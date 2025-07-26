На Петросяна и Степаненко подали в суд

Судебные эксперты подали в суд на юмористов Петросяна и Степаненко

На экс-супругов юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко подали в суд. Об этом сообщает «СтарХит».

Известно, что пара не рассчиталась за экспертизу по оценке имущества — квартир, домов, антиквариата, книг, машин и прочего. Список ценностей занял около 1000 страниц, имущество бывшие супруги разделили поровну.

Сейчас Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ обратился в суд, чтобы взыскать долг в размере 500 тысяч рублей. Ни Степаненко, ни Петросян не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате денег.

Первое заседание суда состоится 29 июля. После необходимые средства могут быть выделены и взысканы из доли имущества должника.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019-го юморист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене — 30. В браке за это время родилось двое детей.

В начале июля «Газета.Ru» рассказывала о семейной жизни Петросяна и Брухуновой.

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