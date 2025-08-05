Суд взыскал задолженность с Тимати

Суд Москвы взыскал с рэпера Тимати долг по взносам на капитальный ремонт

В суде района Раменки города Москвы поступил приказ о взыскании с рэпера Тимати (Тимур Юнусов – настоящее имя) задолженности. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы России.

Сумма задолженности не указывается. Отмечается, что с Тимати взыскали долги по взносам на капитальный ремонт.

6 июля мировой суд Москвы повторно взыскал долг по коммунальным платежам с Юнусова. Иск подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР). В апреле суд также взыскивал с рэпера задолженность по двум аналогичным искам ФКР. Подобные иски поступали к артисту и в прошлом году.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. Артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявлял, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Ранее сообщалось, что два бизнеса Тимати закрываются из-за проблем с органами.