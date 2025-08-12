На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова экс-солиста «На-На» сообщила о потере слуха после потери мужа

Вдова певца Левкина Марина заявила, что стала хуже слышать из-за стресса
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее появились проблемы со слухом.

Левкина призналась, что стала хуже слышать после кончины супруга.

«Доктор провел тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — поделилась вдова артиста.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

В марте 2025-го Левкина заявила, что потеряла смысл жизни после кончины супруга. Во время разговора с aif.ru супруга певца расплакалась. Она уточнила, что, несмотря на ее потерю, жизнь продолжается. Жена артиста отметила, что их брак был счастливым.

Левкина рассказала, что впервые увидела своего будущего супруга в 11 лет на концерте группы «На-На». После выступления она заявила родным, что выйдет за него замуж.

В 2010-м Марина познакомилась с артистом в 2010 году на встрече фан-клуба. Левкин женился на возлюбленной в 2012-м. В том же году у них родилась дочь Ника.

Ранее Айза призвала СК возобновить уголовное дело против домогающегося учениц тренера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами