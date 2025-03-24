Вдова экс-солиста «На-На» Левкина расплакалась во время разговора о певце

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась в беседе с aif.ru, что потеряла смысл жизни после кончины супруга.

Во время разговора Левкина расплакалась. Она уточнила, что, несмотря на ее потерю, жизнь продолжается. Жена артиста отметила, что их брак был счастливым.

Левкина рассказала, что впервые увидела своего будущего супруга в 11 лет на концерте группы «На-На». После выступления она заявила родным, что выйдет за него замуж.

«Для меня это было как… Как волна, волна мужской энергии. Невероятная харизма каждого солиста. Но я, как и миллионы девчонок в нашей стране, попала под обаяние Владимира Левкина», — поделилась вдова певца.

По словам Левкиной, после того случая она старалась как можно чаще посещать концерты группы. Она познакомилась с артистом в 2010 году на встрече фан-клуба. Владимир и Марина поженились в 2012-м. В том же году у них родилась дочь Ника.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

Ранее вдова Левкина вспомнила о его последнем признании.