Джим Керри продал особняк в США почти за полцены

New York Post: Джим Керри продал дом в Лос-Анджелесе со скидкой в $12 млн
Danny Moloshok/Reuters

Американский актер Джим Керри продал свой особняк в США за $17 млн, скинув от первоначальной цены почти $12 млн. Об этом сообщает New York Post.

Дом с пятью спальными и девятью ванными комнатами был выставлен на продажу в 2023 году за $28,9 млн, после чего цена несколько раз снижалась. В декабре 2024 года актеру почти удалось продать его за $19,8 млн в, однако сделка не состоялась.

По данным издания, недвижимость площадью около тысячи квадратных метров находится в элитном районе Лос-Анджелеса Брентвуд. К дому прилегает участок размером в 0,8 гектара — с теннисным кортом, бассейном, зоной для медитации и кинотеатром. Отмечается, что он был приобретен в 1994 году за $3,8 млн.

В мае экс-солистка группы Serebro Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье. Певица выставила дом в поселке «Усадьба Жодочи» на продажу в середине июня 2024 года. Особняк площадью 504 кв. м на участке в 17 соток Темниковой удалось продать в октябре 2024 года. Покупатель, по данным издания, отдал за дом 95 млн рублей.

Ранее Джим Керри купил NFT заброшенного советского санатория за $40 тыс.

