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Экс-солистка Serebro продала коттедж за десятки миллионов рублей

Shot: певица Темникова продала коттедж в Подмосковье за 95 млн рублей
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lenatemnikovaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-солистка группы Serebro Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Дом в коттеджном поселке «Усадьба Жодочи» певица на продажу в середине июня 2024 года, уточняет издание. Особняк площадью 504 кв. м на участке в 17 соток Темниковой удалось продать в октябре 2024 года. Покупатель, по данным издания, отдал за дом 95 млн рублей.

В трехэтажном доме шесть спален, терраса, на территории — парковка на пять автомобилей Проект коттеджа разработали в немецком дизайн-ателье.

Продажа дома может быть связана с финансовыми проблемами мужа певицы: на бизнесмена Дмитрия Сергеева после исков от банков был наложен арест, сейчас его долг составляет около 800 тыс. рублей.

Накануне у Темниковой обнаружили почти двухмиллионный долг перед налоговой, который она уже погасила.

Ранее Михаил Боярский построил дом.

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