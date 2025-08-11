На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волосы Кадышевой выставили на продажу за 100 тыс. рублей

«Абзац»: уборщик выставил на продажу волосы Надежды Кадышевой
Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Волосы певицы Надежды Кадышевой выставили на продажу на сайте объявлений. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, продавцом оказался некий мужчина, который работал на концерте ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году. Там он и нашел волосы. Неизвестный хочет получить за лот 100 тысяч рублей.

«Сохранил на память волосы великой женщины – моей первой любви Надежды. Сейчас проблемы с деньгами, ни на что не хватает, приходится продать. Отдам только адекватным и лично в руки, извращенцам не писать», — отметил мужчина.

Продавец добавил, что может положить диск «Печальный ветер» ансамбля «Золотое кольцо» в подарок.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее россиянам предрекли разводы из-за хитов Кадышевой.

