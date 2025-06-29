Танцы под Кадышеву: как прошли «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге прошли «Алые паруса» — главный праздник выпускников, собравший на Дворцовой площади около 100 тысяч человек. Среди гостей были выпускники из 31 российского региона, в том числе из Мариуполя, а также более 500 школьников из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и африканских стран.

Праздник открыл губернатор города Александр Беглов, ударив в корабельный колокол. На сцене перед выпускниками выступили Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов («Агата Кристи») и «Иванушки International». Вели мероприятие Митя Хрусталев и Дарья Блохина.

Символикой праздника в этот вечер были подсвечены знаковые объекты города: телебашня превратилась в мачту брига с российскими флагами, а фасад небоскреба «Лахта-центр» засветился красными линиями.

Завершило вечер масштабное водно-пиротехническое шоу, кульминацией которого стало появление брига «Россия» в акватории Невы. На время торжеств в центре города вводили транспортные ограничения, а судоходство по Неве временно приостановили.

Как веселились российские выпускники — в галерее «Газеты.Ru».