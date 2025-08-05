Россиянам предрекли разводы из-за хитов Кадышевой

Психолог Сергей Костеренко заявил в беседе с изданием «Абзац», что хиты Надежды Кадышевой могут спровоцировать молодых россиян разводиться.

По мнению Костеренко, молодежь не прислушивается к тексту, а выхватывает из него ключевые фразы, которые впоследствии остаются в подсознании. Поэтому, как утверждает психолог, некоторые высказывания про несчастную любовь могут восприниматься как норма.

Костеренко считает, что из-за песен, подобных хитам Кадышевой, в России 70% разводов.

«Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду», — заявил психолог.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

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