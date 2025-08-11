Соведущий Павла Воли писал шутки через нейросеть

Комик и телеведущий Илья Соболев признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что много раз пробовал писать шутки через нейросеть.

Соболев заявил, что искусственный интеллект плохо помогает в написании материала. Поэтому он отказался от этой идеи.

«Это все сложно применять, ты относишься к этому, как чужую влажную майку надеваешь на себя — ощущение, что хочется снять, помыться, надеть чистую», — заявил артист.

Соболев также добавил, что начинающим комикам не стоит заимствовать чужой материал. Он уверен, что юморист должен пройти свой путь. По мнению артиста, комик может выдавать украденный материал за свой, когда станет известен. Телеведущий заявил, что такое надо уметь делать так, чтобы никто не заметил.

В марте Соболев ответил жителям Екатеринбурга, ушедшим с его концерта из-за его продолжительности. Он принес извинения за то, что долго «держал зрителей в своих оковах».

Выступление длилось два с половиной часа, и екатеринбуржцы часто вставали и уходили с мест.

Ранее соведущему Павла Воли посоветовали съездить на СВО.