Илья Соболев ответил екатеринбуржцам, ушедшим с его концерта

Комик Илья Соболев ответил жителям Екатеринбурга, ушедшим с его концерта из-за его продолжительности. Новым видео он поделился в своем Telegram-канале.

Выступление длилось два с половиной часа, и екатеринбуржцы часто вставали и уходили с мест.

«Я понавставлял туда приколов, какие-то не зашли, какие-то оставлю», — обратился к недовольным жителям города Соболев.

Он принес извинения за то, что долго «держал зрителей в своих оковах».

Известно, что после Екатеринбурга комик отправился в Курган, где немного изменил программу.

В феврале жена Ильи Соболева высказалась в соцсетях о комплексе из-за разницы в росте с мужем. По признанию Натальи Соболевой, они не обращают на это внимания, в отличие от окружающих.

«Меня не смущает рост мужа. Совсем. А я еще и на каблуках люблю ходить. Он тоже обожает, когда я в них», — отметила блогер.

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