Соведущему Павла Воли посоветовали съездить на СВО: «Душой готов»

Комику Илье Соболеву, соведущему проекта «Шоу Воли», посоветовали съездить в зону специальной военной операции, чтобы своими глазами удостовериться в сложившейся на фронте ситуации и оказать гуманитарную помощь солдатам армии России. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в Telegram-канале.

Бородин уточнил, что Соболев воспринял его предложение с энтузиазмом. Он понадеялся, что поездка станет для юмориста важным опытом и поможет переосмыслить многие вещи.

«Кто знает, может быть, это положит начало новому этапу в его творчестве и общественной деятельности», — отметил он.

Бородин и Соболев случайно встретились накануне в поезде, и глава ФПБК не смог упустить возможность поговорить с юмористом о том, что тот называл «завистливыми и злыми тех, кто критикует уехавших артистов».

«Илья оказался открытым к диалогу. Он признал, что тот комментарий был импульсивным и необдуманным. Сейчас, по его словам, он придерживается совершенно иной позиции. Он больше не поддерживает тех, кто покинул страну, и душой готов помогать участникам СВО», — заявил Бородин.

