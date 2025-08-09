На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили творчество Валерия Леонтьева: «Это какой-то шлак»

Андрей Александров/РИА Новости

Музыкальный критик Владимир Полупанов не исключил, что завершивший карьеру певец Валерий Леонтьев приобретет вторую волну популярности в России. Его слова передает издание «Абзац».

По словам эксперта, музыкальная мода циклична, поэтому хиты прошлых лет нередко переживают второе рождение в сознании слушателей. Он охарактеризовал старые композиции как «покрытые плесенью и нафталином песни». При этом Полупанов считает, что у Леонтьева меньше шансов вновь приобрести известность, поскольку у артиста небольшой запас хороших композиций. Среди всех хитов певца музыкальный критик выделил только «Дельтаплан» и «Исчезли солнечные дни».

«Все остальное — это какой-то шлак, да простят меня авторы. Он сам по себе умный артист, но его композиции вроде «Кончайте, девочки, кончайте» — это что-то нелепое», — заявил он.

Накануне стало известно, что народный артист России Валерий Леонтьев вновь вернется на сцену на фестивале «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Леонтьев исполнит на мероприятии пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».

Это станет вторым выходом артиста на сцену за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.

Ранее воссоединившиеся «Тату» рассказали о планах выступать вне России.

