На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воссоединившиеся «Тату» о планах выступать вне России: «Мы же интернациональная группа»

Певица Лена Катина: группа «Тату» надеется проводить концерты за границей
true
true
true
close
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Певица Лена Катина заявила, что группа «Тату» готова совершать гастроли за границей после своего воссоединения. Об этом она сообщила в интервью изданию «СтарХит».

«Мы же интернациональная группа, поэтому, надеюсь, что у нас будут концерты не только в России, но и за границей», — заявила исполнительница.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

«Мы приняли решение, что пора уже оставить позади конфликты и обиды. Тем более прошло столько лет. Я, например, не умею долго обижаться и злиться», — отметила знаменитость.

По словам Катиной, она была уверена, что публика с теплотой и радостью воспримет их возвращение. Певица заявила, что во время сольной карьеры слушатели часто просили ее выступить с хитами «Тату».

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после многолетнего перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко выкупил свою жену Зою Фуць за 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами