Воссоединившиеся «Тату» о планах выступать вне России: «Мы же интернациональная группа»

Певица Лена Катина заявила, что группа «Тату» готова совершать гастроли за границей после своего воссоединения. Об этом она сообщила в интервью изданию «СтарХит».

«Мы же интернациональная группа, поэтому, надеюсь, что у нас будут концерты не только в России, но и за границей», — заявила исполнительница.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

«Мы приняли решение, что пора уже оставить позади конфликты и обиды. Тем более прошло столько лет. Я, например, не умею долго обижаться и злиться», — отметила знаменитость.

По словам Катиной, она была уверена, что публика с теплотой и радостью воспримет их возвращение. Певица заявила, что во время сольной карьеры слушатели часто просили ее выступить с хитами «Тату».

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после многолетнего перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко выкупил свою жену Зою Фуць за 5 млн рублей.