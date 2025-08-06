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Завершивший карьеру Леонтьев впервые за 9 лет выступит в Казани по просьбе Крутого

Mash: певец Леонтьев выйдет на сцену фестиваля «Новая волна» по просьбе Крутого
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Андрей Александров/РИА Новости

Народный артист России Валерий Леонтьев вновь вернется на сцену на фестивале «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Об этом сообщает Mash.

Леонтьев, отмечает Telegram-канал, исполнит на мероприятии пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Переговоры с певцом, раскрыл источник Mash, велись на протяжении полугода по личной просьбе композитора Игоря Крутого.

Это станет вторым выходом Леонтьева на сцену за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.

Также Telegram-канал заявляет, что 76-летний Леонтьев активно готовится к выходу на сцену: он занимается спортом — ежедневной пробежкой и плаванием, — работает над танцевальным номером, свежей аранжировкой и костюмами.

Организаторы «Новой волны» обещали Леонтьеву охрану и автомобиль премиум-сегмента с личным водителем, который готов будет его доставить куда угодно в пределах региона и в любое время.

В ноябре 2024 года сообщалось, что завершивший карьеру Леонтьев прилетал из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

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