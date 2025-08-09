Уехавшая из РФ Бородина раскрыла свое местоположение

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков завершили свое путешествие по Италии, куда отправились ради встречи с отчимом экс-ведущей «Дома-2». Бородина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Reels с мужем, признавшись, что поездка оказалась незабываемой.

В рамках путешествия знаменитости побывали на острове Капри, а также посетили такие города, как Амальфи, Позитано, Милан, Портофино и Венецию. Однако, завершив отдых в Италии, Бородина и Сердюков не стали возвращаться обратно в Россию, поскольку телеведущая выложила публикацию с фразой: «Новый день. Новое место». Она раскрыла, что приехала с мужем в Турцию.

«Ну мы не могли завершить наше путешествие без Стамбула», — отметила она.

Знаменитость также показала кадры из отеля, где остановилась с Сердюковым. По словам телеведущей, в нем останавливались многие мировые звезды, а в ее номере еще вчера жил баскетболист Шакил О'Нил.

Ксения Бородина и Николай Сердюков организовали торжество 23 июня на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких. Телеведущая шла к алтарю в белом макси-платье с глубоким декольте и шлейфом, украшенным кружевом. Невеста также надела длинную фату в тон и кольца. Николай Сердюков появился на церемонии в белом пиджаке с бабочкой, рубашке, черных брюках и туфлях.

