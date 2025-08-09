На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уехавшая из РФ Бородина раскрыла свое местоположение

Телеведущая Бородина заявила, что отдыхает в номере Шакила О'Нила в Турции
true
true
true
close
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков завершили свое путешествие по Италии, куда отправились ради встречи с отчимом экс-ведущей «Дома-2». Бородина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Reels с мужем, признавшись, что поездка оказалась незабываемой.

В рамках путешествия знаменитости побывали на острове Капри, а также посетили такие города, как Амальфи, Позитано, Милан, Портофино и Венецию. Однако, завершив отдых в Италии, Бородина и Сердюков не стали возвращаться обратно в Россию, поскольку телеведущая выложила публикацию с фразой: «Новый день. Новое место». Она раскрыла, что приехала с мужем в Турцию.

«Ну мы не могли завершить наше путешествие без Стамбула», — отметила она.

Знаменитость также показала кадры из отеля, где остановилась с Сердюковым. По словам телеведущей, в нем останавливались многие мировые звезды, а в ее номере еще вчера жил баскетболист Шакил О'Нил.

Ксения Бородина и Николай Сердюков организовали торжество 23 июня на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких. Телеведущая шла к алтарю в белом макси-платье с глубоким декольте и шлейфом, украшенным кружевом. Невеста также надела длинную фату в тон и кольца. Николай Сердюков появился на церемонии в белом пиджаке с бабочкой, рубашке, черных брюках и туфлях.

Ранее МакSим не исключила, что станет матерью в третий раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами