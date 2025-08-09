На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МакSим не исключила, что станет матерью в третий раз: «Будет приемный»

Певица МакSим заявила, что готова стать матерью приемного ребенка
true
true
true
close
maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) не исключила, что станет матерью в третий раз. Об этом знаменитость заявила в интервью NEWS.ru.

«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребенок, то он будет приемный», — призналась певица. При этом она отметила: «Пока, да, страшно. Но все может быть…»

В интервью Абросимова также рассказала о разнице в характерах своих дочерей: 16-летняя Александра, по словам артистки, увлекается музыкой и пишет песни, а младшая Мария — играет в футбол. МакSим заявила, что не намерена советовать девочкам, какую профессию им выбрать в будущем. Она старается сделать так, чтобы дочери попробовали себя в разных направлениях и самостоятельно определились с жизненным путем.

МакSим родила первенца в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, а через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению подростка с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась через год после рождения Марии.

Певица признавалась, что ее младшая девочка любит ходить в лучшие рестораны, отдыхать на престижных курортах и покупать одежду в ЦУМе. По словам певицы, она никогда не расставляла такие приоритеты в жизни, но у Марии «любовь к дорогому» проявилась на подсознательном уровне. Артистка не скрывает, что любит баловать детей, однако учит их правильно распределять финансы.

Ранее мать Зудиной Ирина заявила, что была счастлива из-за романа дочери с Табаковым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами