МакSим не исключила, что станет матерью в третий раз: «Будет приемный»

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) не исключила, что станет матерью в третий раз. Об этом знаменитость заявила в интервью NEWS.ru.

«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребенок, то он будет приемный», — призналась певица. При этом она отметила: «Пока, да, страшно. Но все может быть…»

В интервью Абросимова также рассказала о разнице в характерах своих дочерей: 16-летняя Александра, по словам артистки, увлекается музыкой и пишет песни, а младшая Мария — играет в футбол. МакSим заявила, что не намерена советовать девочкам, какую профессию им выбрать в будущем. Она старается сделать так, чтобы дочери попробовали себя в разных направлениях и самостоятельно определились с жизненным путем.

МакSим родила первенца в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, а через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению подростка с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась через год после рождения Марии.

Певица признавалась, что ее младшая девочка любит ходить в лучшие рестораны, отдыхать на престижных курортах и покупать одежду в ЦУМе. По словам певицы, она никогда не расставляла такие приоритеты в жизни, но у Марии «любовь к дорогому» проявилась на подсознательном уровне. Артистка не скрывает, что любит баловать детей, однако учит их правильно распределять финансы.

