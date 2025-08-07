На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Тимати подали в суд и потребовали почти 8 млн рублей

«КП»: фирма ООО «Протрейд» подала иск почти на 8 млн рублей против компании Тимати
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На компанию рэпера Тимати подали в суд. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет об ООО «Виттория», учредителем которой является Тимур Юнусов (Тимати). Рэпер владеет 25% фирмы. Предприятие специализируется на ресторанном бизнесе и доставке еды.
По данным издания, ООО «Протрейд» подала иск на ООО «Виттория» и потребовала с компании 7 952 940 рублей. Отмечается, что фирма занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Причина иска неизвестна.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. Артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявлял, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

В феврале Telegram-канал «Звездач» сообщал, что две фирмы Тимати — рекламное агентство и спортивный клуб — закрываются из-за проблем с органами.

По данным издания, решение об исключении рекламного агентства ООО «Телестар Медиа» из ЕГРЮЛ принял регистрирующий орган после признания компании недействующим юридическим лицом.

Ранее у Леонтьева обнаружили виллу в Майами за $11 млн.

