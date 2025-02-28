Два бизнеса Тимати закрываются из-за проблем с органами

Две фирмы Тимати — рекламное агентство и спортивный клуб — закрываются из-за проблем с органами. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, решение об исключении рекламного агентства ООО «Телестар Медиа» из ЕГРЮЛ принял регистрирующий орган после признания компании недействующим юридическим лицом.

Спортивный клуб ООО «Меркурий Фитнес», утверждает «Звездач», на данный момент проходит процедуру банкротства. У компании были долги, превышающие миллион рублей.

В начале декабря 2024 года сообщалось, что Тимати задолжал Федеральной налоговой службе 255 тыс. рублей за свой суши-бар. Telegram-канал «Звездач» отмечал, что выручка ресторана Тимати составляла 256 млн рублей в 2023 году, а чистая прибыль — 12 млн рублей.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. Артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявлял, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

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