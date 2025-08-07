На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил композитора Журбина

Президент России Путин поздравил композитора Александра Журбина с юбилеем
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и пианиста Александра Журбина с юбилеем. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

7 августа Журбину исполнилось 80 лет. Путин заявил, что композитор блестяще реализовал свое «щедрое» дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях.

«Вы создали замечательные симфонические, камерные, эстрадные произведения. Но особый успех и искреннюю зрительскую любовь заслужило Ваше творчество в сотрудничестве с театром и кинематографом», — отметил президент.

Путин пожелал Журбину здоровья и всего наилучшего.

Журбин окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу имени В. А. Успенского, Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, Институт им. Гнесиных по классу композиции, а также аспирантуру Ленинградской консерватории. Он гастролировал по Советскому Союзу, а также некоторое время жил в Нью-Йорке, где организовал первый русско-американский театр «Блуждающие звезды».

В 2003-м Журбин удостоился звания заслуженного деятеля искусств России. А в 2010-м он получил Орден Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Вика Цыганова сравнила Кадышеву с фриком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами