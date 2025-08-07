Путин поздравил композитора Журбина

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и пианиста Александра Журбина с юбилеем. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

7 августа Журбину исполнилось 80 лет. Путин заявил, что композитор блестяще реализовал свое «щедрое» дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях.

«Вы создали замечательные симфонические, камерные, эстрадные произведения. Но особый успех и искреннюю зрительскую любовь заслужило Ваше творчество в сотрудничестве с театром и кинематографом», — отметил президент.

Путин пожелал Журбину здоровья и всего наилучшего.

Журбин окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу имени В. А. Успенского, Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, Институт им. Гнесиных по классу композиции, а также аспирантуру Ленинградской консерватории. Он гастролировал по Советскому Союзу, а также некоторое время жил в Нью-Йорке, где организовал первый русско-американский театр «Блуждающие звезды».

В 2003-м Журбин удостоился звания заслуженного деятеля искусств России. А в 2010-м он получил Орден Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

