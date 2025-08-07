Вика Цыганова сравнила Кадышеву с фриком

Певица Вика Цыганова заявила, что в песнях Кадышевой нет ничего русского

Певица Вика Цыганова в беседе с RTVI усомнилась, что творчество Надежды Кадышевой имеет отношение к народной эстетике.

Цыганова прокомментировала возросшую среди зумеров популярность Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и Лолиты Милявской. Она призналась, что не является фанаткой их творчества. По ее мнению, коллеги получают «дешевый заработок» из-за «потребительского времени».

Цыганова считает, что песни Кадышевой всегда были «попсой». По мнению певицы, коллега в своих гастрольных образах напоминает фрика. Она усомнилась, что Кадышева может привить зумерам любовь к традиционным ценностям.

«Я не говорю, что надо косы укладывать и сарафаны надевать, но как-то все не стыкуется — действительно, как какой-то фантик. Русского, на мой взгляд, там нет ничего. Сегодня русское как раз из наших генов убирают. И 30 лет этого потребительского времени, в котором мы все вместе находились, породило это поколение, и оно сейчас требует таких вот фриков», — заявила исполнительница.

Ранее Вика Цыганова захотела уйти в монастырь.