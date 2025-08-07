Умер итальянский фотограф Беренго Гардин

Итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин ушел из жизни на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным журналистов, фотограф-документалист скончался в Генуе.

Беренго Гардин родился 10 октября 1930 года в коммуне Санта-Маргерита-Лигуре в семье венецианца и швейцарки. Он начал заниматься фотографией в 1954 году. Сперва будущий фотограф-документалист работал фотожурналистом. Он сотрудничал с такими изданиями, как Il Mondo, Domus, Epoca, Le Figaro, L'Espresso, Time и Stern.

Снимки Беренго Гардина были выполнены в черно-белой палитре. На них фотограф представлял моменты повседневной жизни, пейзажи, фотографии архитектурных сооружений и многое другое. Всего фотограф-документалист опубликовал 210 альбомов. Его работы были представлены на более чем 360 персональных выставках, в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Доме Джорджа Истмена в Рочестере, Национальной Библиотеке Франции и других.

Ранее умер фотограф-диссидент Валентин Самарин.