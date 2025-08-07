На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер итальянский фотограф Беренго Гардин

Итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин скончался в возрасте 94 лет
true
true
true
close
Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин ушел из жизни на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным журналистов, фотограф-документалист скончался в Генуе.

Беренго Гардин родился 10 октября 1930 года в коммуне Санта-Маргерита-Лигуре в семье венецианца и швейцарки. Он начал заниматься фотографией в 1954 году. Сперва будущий фотограф-документалист работал фотожурналистом. Он сотрудничал с такими изданиями, как Il Mondo, Domus, Epoca, Le Figaro, L'Espresso, Time и Stern.

Снимки Беренго Гардина были выполнены в черно-белой палитре. На них фотограф представлял моменты повседневной жизни, пейзажи, фотографии архитектурных сооружений и многое другое. Всего фотограф-документалист опубликовал 210 альбомов. Его работы были представлены на более чем 360 персональных выставках, в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Доме Джорджа Истмена в Рочестере, Национальной Библиотеке Франции и других.

Ранее умер фотограф-диссидент Валентин Самарин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами