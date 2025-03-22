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Умер фотограф-диссидент Валентин Самарин

Фотохудожник Валентин Самарин скончался на 97-м году жизни
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Культура Петербурга/VK

Фотограф, живописец, диссидент Валентин Самарин скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает «Культура Петербурга».

«Свои фотографии он называл sanki — энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами», — говорится в сообщении.

Самарин был одним из участников первой в Ленинграде выставки андерграундной фотографии «Под парашютом» — она открылась в 1974 году в квартире поэта Константина Кузьминского. В 1981 году фотограф переехал из СССР во Франицю в статусе политического беженца.

Всего во время жизни в эмиграции Самарин провел более 90 выставок по всему миру. Одна из последних, в Катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте в Петербурге, прошла в августе 2023 года.

Фотохудожник сделал около 20 тысяч негативов и около 10 тысяч фотографий, на которых в половине случаев запечатлены сцены из балетов и пластического театра. Он также фотографировал Иосифа Бродского, Галину Вишневскую, Мстислава Ростроповича, Виктора Некрасова, Юрия Любимова, Алексея Хвостенко.

Ранее умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина.

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