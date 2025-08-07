Газманов послал нафиг Италию в ответ на санкции

Певец Газманов заявил, что наложил на Италию в ответ на санкции

Певец Олег Газманов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал персональные санкции Италии против него.

«Нафиг Италию, я — в Сочи. Они санкции наложили на меня, а я на них тоже «наложил», — заявил артист.

Газманов снял ролик, как отдыхает с женой и ест рыбу в отпуске. Он заявил, что в Сочи лучшая барабулька в мире. По словам певца, ему «и дома хорошо», пока кто-то мечтает о загранице. Артист уверен, что в России есть все — и красота, и сила, и душа.

Известно, что Газманову запретили въезд в Евросоюз, а власти Италии и Латвии арестовали его имущество.

Олег Газманов также внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

В январе 2025-го Сергей Дворцов заявил, что Олег Газманов зарабатывает от 3 до 5 миллионов рублей за концерт.

