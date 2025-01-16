Назван гонорар Олега Газманова за концерт: «Любимец народа»

Продюсер Дворцов заявил, что Газманов зарабатывает до 5 млн рублей с концерта

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певец Олег Газманов зарабатывает от 3 до 5 миллионов рублей за концерт.

Дворцов отметил, что Газманов активно гастролирует, ездит по России и участвует во всех патриотических проектах.

«Олег, я хочу сказать, это любимец народа, патриот нашей страны. Он очень востребованный артист на государственных патриотических проектах, городских праздниках», — заявил продюсер.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией из-за поддержки присоединения Крыма к территориям России. Артист также внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

Газманов не раз заявлял, что не переживает из-за наложенных на него санкций.

Ранее сын Олега Газманова перенес операцию.