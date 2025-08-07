На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталья Штурм о ГОСТе на форму для учеников: «Мой внук не пойдет в школу»

Певица Штурм решила дать внуку частное образование после ГОСТа на школьную форму
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале раскритиковала новый ГОСТ на школьную форму.

«Вот так теперь будет выглядеть школьная форма…. Ну в таком случае мой внук просто не пойдет в школу», — заявила артистка.

По мнению Штурм, лучше дать ребенку частное образование, если Минпросвещение хочет сделать из школьников «серых зомби».

«Советская школа и так давила, уравнивала всех. Уничтожала на корню творческие полеты и фантазии. Не странно, что лучшими и успешными стали именно двоечники? А отличники так и оставались в тисках своих «правил» и «незяяяя», — отметила певица.

6 августа в России появился единый ГОСТ для школьной формы. Комментируя ситуацию, директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут выразил уверенность, что это поможет стереть границы между детьми из семей с разным достатком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вика Цыганова сравнила Кадышеву с фриком.

