«Образ старой девы 50-х годов». Как выглядит школьная форма по новому ГОСТу

Школьная форма на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы, 6 августа 2025 года

В Минпросвещения заявили, что форма по ГОСТу сотрет границы между школьниками

В России появился ГОСТ для школьной формы. Чиновник Александр Реут считает, что это поможет стереть границу между школьниками с разным достатком и религией. Депутат Татьяна Буцкая добавила, что ГОСТ регламентирует состав ткани, что важно для здоровья ребенка — одежда «должна дышать» и быть удобной. Стилист Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» назвал новую форму старомодной, а в Минпросвещения уточнили, что каждая школа сама будет выбирать «визуальную составляющую» формы.

В России ввели единый ГОСТ для школьной формы. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, это поможет стереть границы между детьми из семей с разным достатком, передал ТАСС.

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», — заявил Реут во время пресс-конференции в Москве.

В ГОСТе прописаны характеристики основной ткани и подкладки, фурнитуры, размеры типовых фигур детей. Также в документе рассказаны требования к гигиеническим характеристикам: воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность. Подобные меры помогут защитить школьников от некачественной одежды, а родителям не придется переплачивать за школьную форму.

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Форма влияет на здоровье

Во время пресс-конференции первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что неправильная школьная форма может негативно повлиять на здоровье ребенка:

«Откуда [у детей] возникают простудные заболевания? Ну, потому что, с одной стороны, ребенок постоянно переохлаждается, у него, как мы уже сказали, измененное дыхание, <…> меньше кислорода поступает, страдает иммунитет. И это, казалось бы, все начинается с того, какую [школьную форму] мы купим».

По словам депутата, ГОСТ влияет именно на состав ткани, а не на фасон. По ее словам, форма «должна дышать». Буцкая добавила, что документ учитывает и другие важные для здоровья аспекты:

«Не может быть голый живот, голая спина, поясница, как минимум ребенок заболеет. Не может быть одежда, которая стесняет дыхание, потому что [ребенок] не сможет нормально дышать. Если [форма] еще и из синтетики, то он вообще на уроке ничего не поймет», — отметила она.

В Роспотребнадзоре отметили, что форма должна быть для ребенка удобной в любом положении: при сидении, ходьбе и подвижных играх. При этом одежда должна нравиться школьнику. В ведомстве посоветовали избегать пестрых цветов, выбирать форму из натуральных материалов: хлопок и лен для осени и весны, шерсть и кашемир — для зимы. Синтетические ткани могут быть в составе, но не более 35% для рубашек и 55% для костюмов.

Специалисты рекомендуют купить несколько предметов одежды: две пары брюк или юбок, платьев, сарафанов, две-три однотонные рубашки. Зимой лучше носить пиджаки с подкладом, а для лета иметь рубашки с коротким рукавом. Также школьникам нужна белая рубашка для торжественных мероприятий.

«Образ старой девы 50-х»

Во время пресс-конференции показали пример, как может выглядеть форма по ГОСТу. Стилист Владислав Лисовец сказал «Газете.Ru», что такая одежда может вызвать только смех.

«Понятно, что школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но это откидывает мужской образ в Советский Союз, а женский – в какой-то образ старой девы 50-х годов.

Мне кажется, сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой», — сказал он.

Лисовец отметил, что в XXI веке рекомендовать мальчикам носить галстук, а девочкам жабо – «как минимум странно».

«В целом, [форма] должна быть удобной, комфортной. На мой взгляд, по цвету и крою могло быть более интересно. И, соответственно, выглядела бы более современной данная форма. Я думаю, что у любого нормального человека, живущего в 2025 году, вызовет ухмылку и улыбку [новый стандарт школьной формы]. За редким исключением — совсем-совсем взрослых дам и старых дев», — заключил стилист.

Минпросвещения в беседе с «Подъем» пояснили, что вид школьной формы может быть вариативным, а ГОСТ нужен для стандартизации качества и стиля:

«Форму предоставляли не мы, это форма Роскачества. Это был вариант формы. Нам было важно подчеркнуть, что конкретно этот вариант соответствует ГОСТу. А визуальную составляющую образовательная организация выбирает сама. Это пример, он просто ярко иллюстрирует требования. У нас нет цели, чтобы все ходили в каждой школе единым строем в одном и том же. ГОСТ пластичный, он задает важные требования, влияющие на здоровье, деловой стиль. Но он не говорит, что форма должна быть бордовой или синей. Этого нет там».

Поддержка местного производителя

В ходе пресс-конференции представители Роскачества сообщили, что емкость российского рынка школьной формы составляет примерно 70 млрд рублей. Они подсчитали, что рынок уже готов к вступлению в силу ГОСТа, так как еще в 2024 году 30% российских производителей отвечали его стандарту.

По словам начальника отдела анализа и мониторинга деятельности предприятий промышленности Минпромторга Тверской области Андрея Любавина, в регионе поддерживают российские материалы и местных производителей.

«Мы уже подготовили проект по обеспечению спортивной формой детей из многодетных семей и планируем его внедрить. Сейчас наша задача — продолжить поддержку местных предприятий и обратить на наш проект внимание других субъектов», — отметил Любавин.