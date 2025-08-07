На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лолита раскрыла, как находит общий язык с молодежью: «Дело в комплексах»

Певица Лолита призналась, что молодежь относится к ней как к старшей сестре
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью daily.afisha.ru, что разговаривает с молодым поколением артистов на равных.

Милявская часто записывает совместные треки с новым поколением артистов. Находить общий язык с молодежью певице помогает то, что она старается идти к ней навстречу. Лолита уверена, что молодежи проще общаться с теми артистами, от которых исходит «кайф», а не «запах старости».

«Дело в комплексах, которые есть у каждого человека: важно их контролировать. Я спокойно говорю молодежи: «Я не умею вот это, нужно научиться, помогите мне». Отсюда ко мне и относятся как к старшей сестре. Хотя все время пытаются по отчеству назвать, я этого боюсь, отвечаю: «Подождите, я еще не дожила». Нормально перейти со мной на «ты», потому что одно дело — паспортный возраст, другое — человеческое состояние», — поделилась исполнительница.

Лолита призналась, что ненавидит, когда общество ругает молодежь. По ее словам, любых артистов обвиняли в музыкальной пошлости и отсутствии голоса.

3 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров». Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

