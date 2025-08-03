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Недавно отменяемая Лолита подняла гонорар на 2 млн рублей: «Новый краш зумеров»

SHOT: певица Лолита подняла цену на концерт до 6 млн рублей, несмотря на отмены
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал называет Милявскую «новым крашем зумеров». Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

Увеличение стоимости выступления, как уточняет источник, составило два миллиона рублей за 45-минутное выступление.

Накануне стало известно, что Лолита записала новый альбом с переосмыслением хитов «Пошлю его» и «За пивом». Артистка назвала этот альбом «Концерт в тапочках».

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Ранее рэпер Гуф признался, что шокирован продажей своего альбома за 95 млн рублей.

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