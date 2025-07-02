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Влад Бумага попал в базу «Миротворца» за вопрос Путину

Блогер Влад Бумага попал в базу сайта «Миротворец» за «российскую пропаганду»
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российского блогера Влада А4 (он же — Влад Бумага) внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за вопроса президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.

В базу «Миротворца» блогер попал в мае с формулировкой «за участие в мероприятиях, поддерживающих информационную политику России, распространение российской пропаганды».

Авторы записи о Владе А4 прикрепили к ней ссылку на статью, в которой говорится, что Бумага во время прямой линии спросил российского лидера о замедлении работы YouTube на территории России.

С вопросом к Путину блогер обратился на прямой линии в декабре. В ответ ему президент отметил, что замедление связано скорее с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Глава государства добавил, что YouTube нарушил законы РФ и получил обоснованные претензии от Роскомнадзора.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

Накануне лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу сайта «Миротворец». Причиной стали концерты Жукова в Крыму. В список «Миротворца» его внесли еще в апреле 2024 года.

Ранее режиссера Сарика Андреасяна внесли в базу «Миротворца».

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