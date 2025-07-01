Лидер группы «Руки Вверх!» попал в базу «Миротворца»

Лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стали концерты Жукова в Крыму. Он был добавлен в список «Миротворца» в апреле 2024 года.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

16 июня певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца». На сайте отмечается, что Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией. В свою очередь, Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Ранее режиссера Сарика Андреасяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец».