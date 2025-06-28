Сарик Андреасян попал в базу украинского «Миротворца»

Российский режиссер Сарик Андреасян был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Владельцы портала утверждают, что режиссер принимал участие в «информационной провокации России против Украины». Также сообщается, что режиссер попал в список за якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на территории Крыма.

Андреасян снял такие фильмы, как «Защитники», «Онегин», «Непрошеный», а также сериал «Чикатило» и др.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

16 июня певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца». На сайте отмечается, что Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией. В свою очередь, Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Ранее актер Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел.